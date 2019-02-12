Штраф получил житель Югры за прописку пяти таджиков в своей квартире

12 Февр. 09:43 2019-02-12T09:43:20+03:00

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа часто оформляют фиктивную прописку не только зарубежным мигрантам, но и соотечественникам. «Резиновые» квартиры вмещают по десять и более гостей округа. Штрафы нарушителей не пугают.

Накануне житель Советского по решению суда был оштрафован за фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

В августе 2017 за вознаграждение он зарегистрировал в своей квартире пять граждан Республики Таджикистан.

Регистрация иностранцев произведена для их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

ИСТОЧНИК KP.RU