За расклейку объявлений и рекламы в Нижневартовске будут штрафовать

12 Февр. 09:29 2019-02-12T09:29:51+03:00

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Наклеить объявление и рекламу куда вздумается вартовчанам теперь будет дорого. Администрация города напоминает горожанам о штрафах за подобное нарушение.

По правилам благоустройства Нижневартовска запрещается самовольное размещение на зданиях, строениях, сооружениях, нестационарных торговых объектах, временных (накопительных) объектах, входных группах, ограждениях, остановочных комплексах, опорах освещения, линиях электропередачи и контактной сети, деревьях, ограждениях строительных площадок, на поверхностях тротуаров надписей, рисунков, объявлений, афиш, рекламы и другого визуального мусора.

Несоблюдение Правил в рамках закона ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафных санкций: на граждан - от 500 рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрен административный штрафы увеличиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU