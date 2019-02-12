За расклейку объявлений и рекламы в Нижневартовске будут штрафовать
Наклеить объявление и рекламу куда вздумается вартовчанам теперь будет дорого. Администрация города напоминает горожанам о штрафах за подобное нарушение.
По правилам благоустройства Нижневартовска запрещается самовольное размещение на зданиях, строениях, сооружениях, нестационарных торговых объектах, временных (накопительных) объектах, входных группах, ограждениях, остановочных комплексах, опорах освещения, линиях электропередачи и контактной сети, деревьях, ограждениях строительных площадок, на поверхностях тротуаров надписей, рисунков, объявлений, афиш, рекламы и другого визуального мусора.
Несоблюдение Правил в рамках закона ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях» предусматривает наложение штрафных санкций: на граждан - от 500 рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
За повторное нарушение предусмотрен административный штрафы увеличиваются.
ИСТОЧНИК KP.RU