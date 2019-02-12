В одном из хостелов Нижневартовска украден ноутбук

12 Февр. 08:57 2019-02-12T08:57:26+03:00

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Кража дорогостоящей техники случилась ночью. Найти преступника полицейским не составило труда.

- Оперативными сотрудниками полиции Нижневартовску установлен подозреваемы, который ночью из комнаты одного из хостелов города похитил ноутбук, принадлежащий мужчине. Сумма ущерба составила 22000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 40, из них: грабеж, 4 мошенничества, 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 факта незаконного оборота оружия и 12 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU