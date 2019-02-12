Жителям Ханты-Мансийска разрешили шуметь только в новогоднюю ночь

12 Февр. 08:41 2019-02-12T08:41:11+03:00

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В Ханты-Мансийске с начала 2019 года возросло число обращений о нарушении правил тишины и покоя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что требования закона не допускают нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 8.00 часов.

В указанное время запрещается использовать на повышенной громкости звуковоспроизводящие устройства, включая оборудование установленное на автомобилях, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках. Так же в это время недопустимы – крик, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использования пиротехнических средств, за исключением применения последних в новогоднюю ночь.

Кроме того, не допускается организация и проведение в жилых зонах с 21.00 до 8.00 часов строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих покой горожан.

В многоквартирных домах в рабочие дни с 21.00 до 8.00 часов и в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни запрещается производить ремонтные работы, сопровождающиеся повышенной громкостью. Нарушители общественного порядка привлекаются к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU