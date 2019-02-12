В Лянторе сын прогрел авто матери для угона девушкой

12 Февр. 07:59 2019-02-12T07:59:52+03:00

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Девчонки решили покататься без разрешения владелицы автомобиля и попали в ДТП. А началось всё с прогрева двигателя.

Накануне при патрулировании сотрудниками ДПС Сургутскому району зафиксирован факт ДТП. В Лянторе водитель автомобиля «Митсубисси», на большой скорости наехал на металлическое ограждение. Водителем оказалась 20-летняя девушка.

В ходе разбирательства полицейские установили, что автомобиль принадлежит 46-летней местной жительнице. Женщина передала ключи для прогрева автомобиля своему 18-летнему сыну, который решил покататься со знакомыми по ночному городу. Остановившись на одной из улиц, молодые люди, выйдя из транспорта, решили обсудить дальнейший маршрут. В это время одна из пассажирок пересела на водительское сидение автомашины и совершила угон. Во время поездки вторая пассажирка убедила злоумышленницу вернуть автомобиль и сама села за руль, после чего совершила ДТП.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также полицейскими в отношении девушки, совершившей ДТП, составлены административные материалы, а в отношении заявительницы, передавшей ключи сыну, также составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU