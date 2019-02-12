В Лянторе сын прогрел авто матери для угона девушкой
Девчонки решили покататься без разрешения владелицы автомобиля и попали в ДТП. А началось всё с прогрева двигателя.
Накануне при патрулировании сотрудниками ДПС Сургутскому району зафиксирован факт ДТП. В Лянторе водитель автомобиля «Митсубисси», на большой скорости наехал на металлическое ограждение. Водителем оказалась 20-летняя девушка.
В ходе разбирательства полицейские установили, что автомобиль принадлежит 46-летней местной жительнице. Женщина передала ключи для прогрева автомобиля своему 18-летнему сыну, который решил покататься со знакомыми по ночному городу. Остановившись на одной из улиц, молодые люди, выйдя из транспорта, решили обсудить дальнейший маршрут. В это время одна из пассажирок пересела на водительское сидение автомашины и совершила угон. Во время поездки вторая пассажирка убедила злоумышленницу вернуть автомобиль и сама села за руль, после чего совершила ДТП.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Также полицейскими в отношении девушки, совершившей ДТП, составлены административные материалы, а в отношении заявительницы, передавшей ключи сыну, также составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU