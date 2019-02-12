За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека

12 Февр. 07:52 2019-02-12T07:52:55+03:00

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В Нефтеюганском районе пенсионер на иномарке во время обгона врезался в «Тойоту». Пострадал сам виновник аварии.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, ДТП случилось 11 февраля в 15:30 на 570 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района.76-летний водитель «Хендэ ix55», двигаясь в сторону города Ханты-Мансийск, при обгоне не справился с управлением и столкнулся с «Тойота Авенсис», а после наехал на дорожное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хендэ» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

2 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU