Два года тюрьмы грозит вартовчанину за попытки «откосить» от армии

12 Февр. 07:29 2019-02-12T07:29:01+03:00

Парень не явился на осенний призыв

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Нежелание выполнить свой гражданский долг перед Отечеством привело 20-летнего жителя Нижневартовска на скамью подсудимых.

Пи информации прокуратуры Нижневартовска: 20-летний местный житель обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Состоя на воинском учёте в отделе военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску и Нижневартовскому району, будучи признанным годным к военной службе, молодой человек уклонился от нее в период осеннего призыва 2018 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU