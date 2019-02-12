Два года тюрьмы грозит вартовчанину за попытки «откосить» от армии
Нежелание выполнить свой гражданский долг перед Отечеством привело 20-летнего жителя Нижневартовска на скамью подсудимых.
Пи информации прокуратуры Нижневартовска: 20-летний местный житель обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Состоя на воинском учёте в отделе военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску и Нижневартовскому району, будучи признанным годным к военной службе, молодой человек уклонился от нее в период осеннего призыва 2018 года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU