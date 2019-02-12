2019-02-12T06:52:50+03:00
Происшествия

В Сургуте подросток из спецшколы проведёт 5 лет в тюрьме за совершение 15 преступлений

Он регулярно издевался над воспитанниками
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Избивал, вымогал деньги и ошпаривал кипятком подросток воспитанников спецшколы. За совершение тяжких преступлений он получил серьёзный срок.

По информации следственного комитета Югры, количество совершённых преступлений повергло в шок даже опытных следователей: у 17-летнего подростка их насчитывается 15.

Бывший воспитанник специальной учебно-воспитательная школа № 2 из Сургута признан виновным в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности.

В разные периоды 2016 и 2017 года юноша систематически избивал воспитанников учреждения руками, ногами, подручными предметами, а также под угрозой применения насилия вымогал деньги. В один из дней января 2017 года он, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги одного из подростков горячей водой. Пострадавший получил термический ожог стоп.

Судом подросток признан виновным в совершении 15 преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких, ему назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев, отбывать которые он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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