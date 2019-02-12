Погода в Югре 12 февраля: -10 градусов и небольшой снег

12 Февр. 06:41 2019-02-12T06:41:49+03:00

В Югре 12 февраля -10 градусов и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Во вторник 12 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит-5,-10 ºС, в восточных районах до -17 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-8ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -8 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU