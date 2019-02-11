2019-02-11T15:55:39+03:00
Происшествия

Кондинец за избиение полицейского отправился в колонию-поселение

Мужчина нарушал общественный порядок в кафе
Алена Кульмухаметова
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За нападение на полицейского югорчанин проведет более года в колонии-поселенииЗа нападение на полицейского югорчанин проведет более года в колонии-поселенииФото: Татьяна Коркина
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Флиртовал с посетителями кафе, был нетрезв и шумел житель Кондинского района. На место вызвали наряд полиции.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, нападение на полицейского произошло осенью 2018 года при следующих обстоятельствах: в полицию поступило сообщение о том, что в кафе поселка Междуреченский молодой человек нарушает общественный порядок, конфликтует с другими посетителями. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. За нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения молодой человек был доставлен в районный отдел полиции, где и ударил оперуполномоченного.

За «Применение насилия в отношении представителя власти» суд признал мужчину виновным. Виновный приговорён к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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