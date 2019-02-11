В Сургуте раскрыта кража из гаража

11 Февр. 15:40 2019-02-11T15:40:05+03:00

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Злоумышленник неплохо поживился в гараже у жителя Сургута, но всё же остаться незамеченным у него не вышло.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце января в дежурную часть полиции Сургута обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже из гаража.

Оперативники выяснили, что неизвестный проник в гараж, вскрыв металлическую конструкцю и похитил оттуда запчасти от грузовых автомобилей, несколько канистр и кухонную вытяжку. Ущерб составил более 170 тысяч рублей.

Сургутскими полицейскими был установлен и задержан 28-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Злоумышленник пояснил, что он не работает и на преступление пошел из-за финансовых проблем. Часть краденного успел сбыть, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU