В Сургуте раскрыта кража из гаража
Злоумышленник неплохо поживился в гараже у жителя Сургута, но всё же остаться незамеченным у него не вышло.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце января в дежурную часть полиции Сургута обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже из гаража.
Оперативники выяснили, что неизвестный проник в гараж, вскрыв металлическую конструкцю и похитил оттуда запчасти от грузовых автомобилей, несколько канистр и кухонную вытяжку. Ущерб составил более 170 тысяч рублей.
Сургутскими полицейскими был установлен и задержан 28-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Злоумышленник пояснил, что он не работает и на преступление пошел из-за финансовых проблем. Часть краденного успел сбыть, а деньги потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU