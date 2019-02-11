2019-02-11T14:16:28+03:00
Общество

В Югре запустили проект «Сохранение лесов в Ханты-Мансийском автономном округе»

Финансирование реализации проекта будет осуществляться из средств федерального бюджета
Алена Кульмухаметова
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Члены окружного проектного комитета одобрили запуск регионального проекта «Сохранение лесов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» нацпроекта «Экология».

- Проект направлен на синхронизацию действий по достижению целей и задач национального проекта «Экология» в сфере лесного хозяйства: сохранение лесов, в том числе посредством увеличения площади лесовосстановления, лесоразведения в автономном округе, – подчеркнул первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. – На трехлетний период на реализацию проекта запланировано около 200 миллионов рублей федеральных средств.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев отметил, что проектом предусмотрено сохранение показателей лесовосстановления и обеспечения пожарной безопасности на ближайшие шесть лет.

Алексей Забозлаев добавил, что финансирование реализации проекта будет осуществляться из средств федерального бюджета. Ежегодно с 2019 года по 2021 год на эти цели будет направляться 66 миллионов рублей.

Расходы будут направлены на совершенствование технического состояния учреждений, специализированной лесохозяйственной техники, проведение мероприятий по лесовосстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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