В Нижневартовске из аварийных домов переселили 600 человек

11 Февр. 13:49 2019-02-11T13:49:06+03:00

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Югра активно избавляется от балков и аварийных домов. К примеру, в Нижневартовске в 2018 году из аварийных домов переселено более 600 человек.

По информации главы города Василия Тихонова, это самая большая цифра за последние пять лет.

- Что касается балков. Начали эту работу еще в 2011 году по поручению губернатора Натальи Владимировны Комаровой. Тогда было зарегистрировано почти 700 строений. Сегодня, спустя семь лет, осталось всего девятнадцать. Более 500 семей при поддержке округа и города смогли приобрести комфортное жилье. Балки, возводимые как временное жилье, и в которых люди были вынуждены жить по 40 лет, окончательно уходят в прошлое. В наступившем году планируем полностью закрыть этот вопрос, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU