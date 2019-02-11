В Югре региональный оператор по обращению с мусором открыл горячую линию

11 Февр. 13:40 2019-02-11T13:40:26+03:00

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С 1 февраля региональный оператор АО «Югра-Экология» открыл телефонную справочную службу.

Как сообщили в пресс-службе оператора, при звонке региональному оператору, отвечает специалист справочной службы, который может провести консультацию по вопросам ТКО, или связать с более узким специалистом. Если вы знаете имя специалиста и его внутренний номер телефона, вас свяжут напрямую.

Сотрудники горячей линии принимают информацию о несанкционированных свалках и неудовлетворительном качестве оказываемой услуги. У них вы можете узнать список необходимых документов для заключения договора, уточнить размер тарифа и платежей за услугу ТКО или адрес агента по расчетно-кассовому обслуживанию в вашем населенном пункте.

Телефоны горячей линии: +7 (3467) 31-76-36, 31-82-82, 31-76-40.

ИСТОЧНИК KP.RU