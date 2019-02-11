В Мегионе прокуратура «выбила» для работника заработную плату
Мужчина долго надеялся на совесть работодателя
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Фирма задолжала сотруднику около 140 тысяч рублей. Но рассчитываться по-хорошему не пожелала. Тогда сотрудник обратился в прокуратуру.
Как сообщает югорская прокуратура, руководитель одного из предприятий Мегиона не выплатил работнику заработную плату с октября 2018 года в размере более 138 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Благодаря принятым мерам задолженность полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU