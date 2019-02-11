2019-02-11T13:34:04+03:00
Общество

В Мегионе прокуратура «выбила» для работника заработную плату

Мужчина долго надеялся на совесть работодателя
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Фирма задолжала сотруднику около 140 тысяч рублей. Но рассчитываться по-хорошему не пожелала. Тогда сотрудник обратился в прокуратуру.

Как сообщает югорская прокуратура, руководитель одного из предприятий Мегиона не выплатил работнику заработную плату с октября 2018 года в размере более 138 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Благодаря принятым мерам задолженность полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»
На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады
В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области
В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты
В Югре снижается количество правонарушений
Стоматологам из Радужного задержали зарплату
Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя
Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права
В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница
Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске
Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей
Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года
Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска
В Белоярском в 2020 году откроется новая школа
Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»
Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира
Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок
Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры