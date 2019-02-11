Жители Когалыма за неделю перевели мошенникам 130 тысяч рублей
На минувшей неделе сразу четверо жителей Когалыма обратились в дежурную часть полиции с заявлениями о мошеннических действиях.
В трех случаях потерпевшие продавали на интернет-сайте личные вещи и автомобиль. Им звонили мнимые покупатели и предлагали перевести предоплату за товар, даже не увидев его воочию. Мошенники убеждали назвать данные банковских карт и коды, пришедшие в смс-сообщениях. Злоумышленникам удалось похитить у заявителей 119 тысяч рублей.
В четвертом случае потерпевшему с личной страницы родственницы в социальной сети пришло сообщение с просьбой перечислить 7 тысяч рублей, и лишь после узнал, что страничку сестры взломали и никаких сообщений она ему не присылала.
В настоящее время полицейские проводят расследования. Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU