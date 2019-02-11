Жители Когалыма за неделю перевели мошенникам 130 тысяч рублей

11 Февр. 12:47 2019-02-11T12:47:31+03:00

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На минувшей неделе сразу четверо жителей Когалыма обратились в дежурную часть полиции с заявлениями о мошеннических действиях.

В трех случаях потерпевшие продавали на интернет-сайте личные вещи и автомобиль. Им звонили мнимые покупатели и предлагали перевести предоплату за товар, даже не увидев его воочию. Мошенники убеждали назвать данные банковских карт и коды, пришедшие в смс-сообщениях. Злоумышленникам удалось похитить у заявителей 119 тысяч рублей.

В четвертом случае потерпевшему с личной страницы родственницы в социальной сети пришло сообщение с просьбой перечислить 7 тысяч рублей, и лишь после узнал, что страничку сестры взломали и никаких сообщений она ему не присылала.

В настоящее время полицейские проводят расследования. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU