2019-02-11T15:45:52+03:00
Общество

В Сургуте коммунальные службы поставили иномарку на снежный «пьедестал»

Городские службы активно убирают снег
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Наказали ослушавшегося или просто выполнили свою работу? Об этом спорят жители Сургута в соцсети ВКонтакте при появлении поста с автомобилем на снежном пьедестале. Фотография с подписью появилась в группе «О, Сургут»: Когда в твоем дворе решили впервые почистить снег, а ты не перегнал машину.

Горожане принялись фотошопить

Горожане принялись фотошопить

Авто оказалось даже на айсберге

Авто оказалось даже на айсберге

«У нас в городе коммунальщики постоянно так делают, такое наказания для людей которые проигнорировали общее объявление об уборке снега во дворах» - сообщают подписчики.

Отметим, что Сургут занял второе место в рейтинге городов России, где лучше всех убирают снег.

Портал Domofond.ru провел исследование на тему уборки снега со дворов и улиц. В опросе приняли участие респонденты из 48 российских городов. Максимальное количество положительных оценок работе коммунальных служб по чистке придомовых территорий дали пользователи из Хабаровска: 33,3% отметили, что дворы и территорию вокруг них чистят очень хорошо. Также жителям нравится, как работают коммунальщики Сургута (26,8% однозначно положительных отзывов) и Тюмени (24,1%).

Городом с самыми заснеженными дворами оказался Орел: 89,5% респондентов отсюда отметили плохое качество уборки снега на придомовых территориях. Схожая ситуация в Ярославле, Воронеже, Петрозаводске, Саратове, Рязани.

В число городов с самыми чистыми дворами и дорогами вошли сибирские Сургут, Тюмень и Пермь, а также Екатеринбург и Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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