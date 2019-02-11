Двое детей и мужчину вызволили спасатели Югры из запертых квартир

11 Февр. 12:17 2019-02-11T12:17:45+03:00

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Спящие дети переполошили родителей из Нягани. Беспокойные взрослые вызывали спасателей два дня подряд.

По информации «Центроспас-Югории», 8 февраля спасатели выезжали в 7 мкр., где родители не могли попасть в квартиру, в которой находился ребенок, на звонки и стук в дверь, закрытую изнутри, не реагировал. Спасатели, в присутствии родителей и сотрудника полиции, при помощи специального инструмента, открыли дверь.

Оказалось, что ребёнок спал, в медицинской помощи не нуждался.

Точно такой же вызов поступил 9 февраля также в Нягани, но уже в первом микрорайоне.

А вот в 3 мкр., помощь спасателей понадобилась для мужчины. 8 февраля поступило сообщение, что женщина несколько часов не может попасть в квартиру, в которой находится муж, на звонки и стук в дверь не реагирует, дверь закрыта изнутри. Спасатели при помощи специального оборудования, открыли дверь. В ванной комнате был обнаружен 39-летний мужчина в сознании. Пострадавший передан медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU