Атлетки из Нижневартовска завоевали «золото» на соревнованиях по вольной борьбе
Их ожидает Первенство России
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Всероссийские соревнования по вольной борьбе РФСО "Локомотив" состоялись с 5 по 7 февраля в Брянске.
По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры», среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. две спортсменки из Нижневартовска Раплина Бакиева и Ширин Махмудбекова в составе сборной команды ХМАО-Югры завоевали высшую награду.
В последний день турнира Ширин Махмудбекова завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг.
Бакиева Ралина днем ранее также завоевала золото в весовой категории до 54 кг. Таким образом, обе югорские спортсменки получили право выступить на Первенстве России по вольной борьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU