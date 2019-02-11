Атлетки из Нижневартовска завоевали «золото» на соревнованиях по вольной борьбе

11 Февр. 11:51 2019-02-11T11:51:56+03:00

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Всероссийские соревнования по вольной борьбе РФСО "Локомотив" состоялись с 5 по 7 февраля в Брянске.

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры», среди юношей и девушек 2004-2005 гг.р. две спортсменки из Нижневартовска Раплина Бакиева и Ширин Махмудбекова в составе сборной команды ХМАО-Югры завоевали высшую награду.

В последний день турнира Ширин Махмудбекова завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг.

Бакиева Ралина днем ранее также завоевала золото в весовой категории до 54 кг. Таким образом, обе югорские спортсменки получили право выступить на Первенстве России по вольной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU