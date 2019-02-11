Югорчанин безуспешно пытался передать наркотики задержанному подельнику

11 Февр. 11:46 2019-02-11T11:46:00+03:00

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«Гостинец» из Тюмени пытался передать житель Кондинского района своему подельнику, находящемуся в изоляторе временного содержания. Оба мужчины ждут суда.

По информации прокуратуры Югры, 29-летнего мужчина обвиняется в покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и сбыт наркотических средств.

Согласно материалам дела, житель Кондинского района в октябре 2018 года купил в Тюмени наркотики, после чего попытался передать их арестованному, содержащемуся в изоляторе временного содержания полиции Кондинского района, являвшемуся также его соучастником по ранее совершенной краже из магазина.

При досмотре посылки в продуктах питания был обнаружен сверток из алюминиевой фольги с содержащимся внутри наркотиком.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU