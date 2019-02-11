2019-02-11T11:35:33+03:00
Происшествия

В Сургуте горе-мать жестоко «воспитывала» 2-летнего сына ремнём

Мальчик находится в отделении травматологии
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Не известно, сколько боли и истязаний вытерпел двухлетний малыш под строгим воспитанием своей матери. Малыш находится в больнице, а в отношении родительницы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следственный комитет Югры, в отношении 29-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное за истязание несовершеннолетнего.

Несовершеннолетним оказался её 2-летний сын, которого мать жестоко избивала.

Следователи установили, что жительница города Сургута в январе и феврале 2019 года многократно избивала малыша руками и ремнем.

В настоящее время ребенок находится в травматологическом отделении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Работниками социальных служб инициирована процедура лишения подозреваемой родительских прав.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи СКР проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших его совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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