Для жителей Нижневартовска выставили мусорные контейнеры двух цветов
Нижневартовск с 1 января начал переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Горожан приучают к раздельному сбору мусора.
Так, сбор мусора отныне будет осуществляться по двухконтейнерной системе. С этого момента вартовчанам необходимо использовать контейнеры следующим образом. С наклейкой желтого цвета – для складирования «смешанных сухих» отходов. В них можно отправлять макулатуру, пластик, стекло и металл.
С наклейкой серого цвета: контейнер или мусоропровод - для «влажных» отходов. В «серые» ящики можно бросать пищевые отходы, загрязненную продуктами питания упаковку, средства личной гигиены и другие несортируемые отходы.
Вывоз отходов будет происходить разными мусоровозами.
Опасные отходы, такие как отработанные люминесцентные лампы, термометры, батарейки, необходимо помещать в специализированный оранжевый контейнер «Экобокс».
ИСТОЧНИК KP.RU