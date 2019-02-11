2019-02-11T11:26:17+03:00
Общество

Для жителей Нижневартовска выставили мусорные контейнеры двух цветов

Освобождать их будут разные мусоровозы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск с 1 января начал переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Горожан приучают к раздельному сбору мусора.

Так, сбор мусора отныне будет осуществляться по двухконтейнерной системе. С этого момента вартовчанам необходимо использовать контейнеры следующим образом. С наклейкой желтого цвета – для складирования «смешанных сухих» отходов. В них можно отправлять макулатуру, пластик, стекло и металл.

С наклейкой серого цвета: контейнер или мусоропровод - для «влажных» отходов. В «серые» ящики можно бросать пищевые отходы, загрязненную продуктами питания упаковку, средства личной гигиены и другие несортируемые отходы.

Вывоз отходов будет происходить разными мусоровозами.

Опасные отходы, такие как отработанные люминесцентные лампы, термометры, батарейки, необходимо помещать в специализированный оранжевый контейнер «Экобокс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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