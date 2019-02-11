В Югре обсуждают планы мероприятий Года семьи

11 Февр. 11:09 2019-02-11T11:09:13+03:00

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Общественное обсуждение проекта плана мероприятий Года семьи в Югре стартовало на сайте общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития автономного округа.

Отметим, что на портале жители Ханты-Мансийского автономного округа могут внести свои предложения, выразить мнение по организации работы органов власти и общественности. Обсуждение ведется до 13 февраля включительно.

Итоги общественного обсуждения будут представлены в департамент социального развития Югры 14 февраля.

Отметим, что одна из жительниц Югры Юлия, на сайте внесла такие предложения: в год Семьи хо­те­лось бы уви­деть ре­ше­ние проб­ле­мы суб­си­ди­ро­ва­ния об­щест­вен­но­го транс­пор­та в го­ро­де Сур­гу­те. Сто­имость для взрос­ло­го на­се­ле­ния во всех марш­ру­тах - 25 руб­лей, для не­со­вер­шен­но­лет­них 10 руб­лей. Что­бы мо­ло­дые семьи на­ко­нец-то по­лу­чи­ли обе­щан­ные суб­си­дии от Ипо­теч­но­го Агентства Юг­ры. Уб­рать не спра­вед­ли­вость в пи­лот­ном про­ек­те ПФДО: каж­до­му югор­ча­ни­ну пер­со­наль­ный сер­ти­фи­кат. Ор­га­ни­зо­вать об­щест­вен­ное слу­ша­ние по ре­али­за­ции пя­тид­нев­ной не­де­ли для школь­ни­ков.

ИСТОЧНИК KP.RU