В Югре обсуждают планы мероприятий Года семьи
Общественное обсуждение проекта плана мероприятий Года семьи в Югре стартовало на сайте общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития автономного округа.
Отметим, что на портале жители Ханты-Мансийского автономного округа могут внести свои предложения, выразить мнение по организации работы органов власти и общественности. Обсуждение ведется до 13 февраля включительно.
Итоги общественного обсуждения будут представлены в департамент социального развития Югры 14 февраля.
Отметим, что одна из жительниц Югры Юлия, на сайте внесла такие предложения: в год Семьи хотелось бы увидеть решение проблемы субсидирования общественного транспорта в городе Сургуте. Стоимость для взрослого населения во всех маршрутах - 25 рублей, для несовершеннолетних 10 рублей. Чтобы молодые семьи наконец-то получили обещанные субсидии от Ипотечного Агентства Югры. Убрать не справедливость в пилотном проекте ПФДО: каждому югорчанину персональный сертификат. Организовать общественное слушание по реализации пятидневной недели для школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU