В Нижневартовском районе в бане сгорел дачник

11 Февр. 10:56 2019-02-11T10:56:54+03:00

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Жуткую находку обнаружили спасатели во время разбора завалов при пожаре на дачном участке – тело мужчины.

Как сообщает «Центроспас-Югория», 9 февраля пожарные выезжали на улицу Вахская в СОТ «Мостовик» Нижневартовского района, где горела одноэтажная баня. В результате возгорания строение уничтожено на площади девять квадратных метров. При разборе завалов на пожаре обнаружен погибшим мужчина 1962 года рождения.

Сообщение о возгорании поступило в 20:39. Пожар ликвидирован в 21-17. К тушению пожара от подразделений «Центроспас-Югория» привлекались 2 единицы техники, 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU