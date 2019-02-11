В Нижневартовске грабитель напал на пенсионера

11 Февр. 10:48 2019-02-11T10:48:01+03:00

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Часы, телефон и деньги отобрал силой у пенсионера житель Нижневартовска. Злоумышленника задержали полицейские.

- В Нижневартовске сотрудниками полиции задержан подозреваемый, который силой похитил у 62-летнего мужчины наручные часы, сотовый телефон и деньги. Сумма ущерба более 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 96 преступлений, раскрыто 72, из них: 3 факта причинения тяжких телесных повреждений, 2 мошенничества, угон, грабеж, 3 факта незаконного оборота оружия, 26 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 10 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU