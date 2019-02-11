В Советском «Рыбный островок», на радость жильцам дома, пока не откроют

11 Февр. 10:44 2019-02-11T10:44:23+03:00

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Жильцы одного из домов в городе Советский носы воротили, в буквальном смысле слова, от магазинчика, который расположился в подвале их дома. В ассортименте продукции была рыба.

Как сообщает Роспотребнадзор по ХМАО-Югре, по жалобе жителя многоквартирного дома на негативное соседство с рыбным магазином «Рыбный островок» города Советский, магазин был закрыт.

При повторном обследовании магазина на предмет устранения нарушений установлено, что изменений в лучшую сторону нет. Магазин «Рыбный островок», находясь подвальном помещении многоквартирного жилого дома, торгует в розницу рыбой и рыбной продукцией, ассортимент магазина тот же.

По-прежнему, вторговом зале магазина не оборудована система приточно-вытяжной вентиляции, а планировка и технические возможности магазина не обеспечивают условия приема, хранения и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья. Загрузка пищевых продуктов, вывоз мусора, вход для посетителей происходит через одни входные двери. Текущий ремонт не проведен, условия для мытья торгового оборудования, холодильного оборудования, инвентаря не созданы.

Был составлен протокол о временном запрете деятельности магазина, материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности. Суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток. Предпринимателю выдано новое предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU