Югорчан похитил минвату, обои и инструмент из чужой квартиры
Разбил окно в чужой квартире и влез в поисках добычи воришка из Нефтеюганского района. Поживиться ему удалось, но не надолго.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции по Нефтеюганскому району с заявлением о краже обратился пенсионер. Оперативники задержали 33-летнего подозреваемого, который проник в квартиру одного из домов поселка Пойковский, откуда похитил 4 рулона минеральной ваты, 10 рулонов обоев и ручную циркулярную пилу. Возбуждено уголовное дело.
А в Березовском районе ранее судимый мужчина из квартиры дома по улице Мира в поселке Игрим похитил телевизор стоимостью более 10000 рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU