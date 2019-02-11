Югорчан похитил минвату, обои и инструмент из чужой квартиры

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-11T09:58:21+03:00

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Разбил окно в чужой квартире и влез в поисках добычи воришка из Нефтеюганского района. Поживиться ему удалось, но не надолго.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции по Нефтеюганскому району с заявлением о краже обратился пенсионер. Оперативники задержали 33-летнего подозреваемого, который проник в квартиру одного из домов поселка Пойковский, откуда похитил 4 рулона минеральной ваты, 10 рулонов обоев и ручную циркулярную пилу. Возбуждено уголовное дело.

А в Березовском районе ранее судимый мужчина из квартиры дома по улице Мира в поселке Игрим похитил телевизор стоимостью более 10000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU