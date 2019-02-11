2019-02-11T09:53:16+03:00
Общество

В Нягани расследование острого описторхоза вывело на незаконный оборот рыбы

Товар был весь изъят
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Около трёх тонн рыбы изъяли сотрудники Роспотребнадзора в Нягани. Как сообщили в ведомстве расследование описторхоза вывело на незаконный оборот рыбы в городе.

Так, в ходе проверки в торговом павильоне «Обская рыба» ИП Урсуляк Е.М. В реализации выявлен язь вяленый «Колодкой», в количестве 1,750 кг. и лещ вяленый, в количестве 1,060 кг., на которые отсутствовали маркировочные ярлыки с упаковки. Дату изготовления и конечные сроки реализации установить не удалось. Соответственно, документы, подтверждающие происхождение сопоставить с реализуемой продукцией не представляется возможным.

По итогам проверки было составлено заявление суд, который вынес постановление в виде штрафа на сумму 5000 рублей с конфискацией продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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