В Нягани расследование острого описторхоза вывело на незаконный оборот рыбы

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-11T09:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Около трёх тонн рыбы изъяли сотрудники Роспотребнадзора в Нягани. Как сообщили в ведомстве расследование описторхоза вывело на незаконный оборот рыбы в городе.

Так, в ходе проверки в торговом павильоне «Обская рыба» ИП Урсуляк Е.М. В реализации выявлен язь вяленый «Колодкой», в количестве 1,750 кг. и лещ вяленый, в количестве 1,060 кг., на которые отсутствовали маркировочные ярлыки с упаковки. Дату изготовления и конечные сроки реализации установить не удалось. Соответственно, документы, подтверждающие происхождение сопоставить с реализуемой продукцией не представляется возможным.

По итогам проверки было составлено заявление суд, который вынес постановление в виде штрафа на сумму 5000 рублей с конфискацией продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU