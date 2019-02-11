Марафон благоустройства начался с Нижневартовска

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-11T09:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города Нижневартовск Василий Тихонов в составе делегации от Югры принимает участие в работе Общероссийского конгресса муниципальных образований по вопросам реализации Национальных проектов в регионах. Всего на форум приехали более 600 делегатов из разных регионов.

Во второй день с докладом выступил глава города Василий Тихонов.

- К формированию комфортной городской среды стараемся подходить комплексно. Разработан ряд стратегически важных документов с перспективой даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. При разработке любого крупного проекта, например, проектирования набережной реки Обь, одного из самых популярных мест отдыха жителей, мы учитываем уникальность, культурные особенности территории, - сообщил глава Нижневартовска.

В Нижневратовске продолжается марафон благоустройства. В 2018 году были благоустроены территории 44 многоквартирных домов, в которых проживают более 8 тысяч человек. Это ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, автостоянок и ограждений, замена игрового оборудования на детских площадках.

Напомним, именно с Нижневартовска начался марафон благоустройства. Его объявила губернатор Югры Наталья Комарова во время одной из поездок в наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU