2019-02-11T09:24:30+03:00
Общество

Марафон благоустройства начался с Нижневартовска

Они обсудили развитие комфортной городской среды
Алена Кульмухаметова
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Глава города Нижневартовск Василий Тихонов в составе делегации от Югры принимает участие в работе Общероссийского конгресса муниципальных образований по вопросам реализации Национальных проектов в регионах. Всего на форум приехали более 600 делегатов из разных регионов.

Во второй день с докладом выступил глава города Василий Тихонов.

- К формированию комфортной городской среды стараемся подходить комплексно. Разработан ряд стратегически важных документов с перспективой даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. При разработке любого крупного проекта, например, проектирования набережной реки Обь, одного из самых популярных мест отдыха жителей, мы учитываем уникальность, культурные особенности территории, - сообщил глава Нижневартовска.

В Нижневратовске продолжается марафон благоустройства. В 2018 году были благоустроены территории 44 многоквартирных домов, в которых проживают более 8 тысяч человек. Это ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, автостоянок и ограждений, замена игрового оборудования на детских площадках.

Напомним, именно с Нижневартовска начался марафон благоустройства. Его объявила губернатор Югры Наталья Комарова во время одной из поездок в наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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