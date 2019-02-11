2019-02-11T09:13:13+03:00
Происшествия

Мошенница из Барнаула лишила накоплений 78-летнюю жительницу Ханты-Мансийска

Старушка поверила звонку из банка
Алена Кульмухаметова
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Деньги с карты пенсионерки ушли к мошенницеДеньги с карты пенсионерки ушли к мошенницеФото: Татьяна Коркина
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Пожилая жительница Ханты-Мансийска поверила «сотруднице службы безопасности банка» и назвала все данные. Вскоре с её счета списались деньги.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты.

78-летняя женщина пояснила, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков. Она заверила пенсионерку, что банковская карта, выпущенная на ее имя, заблокирована. Для разблокировки карты злоумышленница потребовала назвать код доступа к банковскому счету, который пожилая женщина получила в СМС-сообщении. Вскоре с карыт списались 20 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 32-летняя жительница города, которая в настоящий момент находится в ИВС Когалыма за ранее совершенное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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