Житель Нягани на 2,5 года отправится в колонию за пьяную езду

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-11T08:51:28+03:00

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С начала года в суды на рассмотрение направлено 101 дело факту нетрезвого вождения. В их числе дело злостного нарушителя из Нягани.

Мировой судья Няганского судебного района вынес признал виновным местного жителя в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В январе 2018 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение, но в июне 2018 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU