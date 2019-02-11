2019-02-11T08:40:53+03:00
Происшествия

Девушка из Лянтора угнала «Мицубиси»

Её задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Пересмотрела голливудские фильмы и решилась на угон 20-летняя жительница Лянтора. Покаталась девушка совсем не долго.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, угон автомобиля «Митсубиси», принадлежащий 46-летней женщине, произошёл вечером от одного из домов по улице Нефтяников в городе Лянтор Сургусткого района. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. Угонщице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 16 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 11 краж, 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, побои, умышленное причинение вреда здоровья и телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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