2019-02-11T08:19:45+03:00
Общество

В Югре продолжительность жизни превышает российский показатель

Регион занимает 10 место по рождаемости
Алена Кульмухаметова
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За последние 9 лет продолжительность жизни в Югре выросла почти на 5 лет, и составляет сейчас 74,3 года, превышая среднероссийский показатель на 1,5 года. Показатели рождаемости по итогам 2018 года, как ожидается, превысят показатели смертности в 2,2 раза.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Как отметил руководитель ведомства, регион занимает 10 место по рождаемости в стране, 5 место – по минимальному показателю смертности, 6 – по естественному приросту населения.

Отметим, что в настоящее время в автономном округе насчитывается 67 ФАПов, 31 врачебная амбулатория, 20 участковых больниц. В 2018 году было открыто 2 филиала поликлиник в новостройках Сургута. Дополнительные 6 точек отпуска льготных лекарственных препаратов заработали в Когалыме, Советском, Нягани, Игриме, Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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