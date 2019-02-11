За минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 18 человек. Есть погибший

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-11T08:10:46+03:00

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В страшной аварии в Октябрьском районе погиб водитель «ВАЗа». Легковушка врезалась в «МАЗ».

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, ДТП случилось 10 февраля в 21:47 на 739 км автодороги «Советский-Вернеказымский Надым» в Октябрьском районе. Пенсионер за рулём «ВАЗ 2107» врезался в «МАЗ». В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался.

С 8 по 10 февраля на территории округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 18 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Задержано 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление с признаками опьянения. 52 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU