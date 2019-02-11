2019-02-11T07:54:09+03:00
Общество

Делегация из Югры презентовала «Дух огня» в Берлине

Также состоялась фотовыставка об особенностях округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из группы "Дух огня" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Дух огня" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Югры Натальей Комаровой 10 февраля посетила Берлин.

На площадке Российского дома науки и культуры югорчане провели презентацию фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» для гостей и участников 69-го Берлинского международного кинофестиваля, а также соотечественников, проживающих в Германии.

Открыла презентацию музыкант, композитор, самобытный исполнитель песен обских угров и фольклора народа ханты Вера Кондратьева.

Также ссотоялась фотовыставка о Югре, отражающая самобытность региона, его природные ресурсы.

Отметим, что это не первый совместный культурный проект с Российским домом науки и культуры: в октябре прошлого года Российской дом принимал пятые гастроли Сургутского музыкально-драматического театра в Берлине, в ходе которых состоялся фестиваль чтецов на русском языке «Глагол божественный до слуха чуткого коснется...» для юных соотечественников, проживающих в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчан похитил минвату, обои и инструмент из чужой квартиры
В Нягани расследование острого описторхоза вывело на незаконный оборот рыбы
Марафон благоустройства начался с Нижневартовска
Мошенница из Барнаула лишила накоплений 78-летнюю жительницу Ханты-Мансийска
Житель Нягани на 2,5 года отправится в колонию за пьяную езду
Девушка из Лянтора угнала «Мицубиси»
В Югре продолжительность жизни превышает российский показатель
За минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 18 человек. Есть погибший
В Сургуте 7-летний мальчик оказался под днищем внедорожника
Жительница Нягани получила штраф за прописку шести иностранцев в своей квартире
В Ханты-Мансийске больше не осталось дачников
За минувшие выходные в Югре на пожарах пострадали 2 человека
В Югре с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 10 ДТП
Погода в Югре 11 февраля: -15 градусов и южный ветер
В Нижневартовске продолжится строительство ул. Нововартовской
В Мегионе 16-летняя ученица стащила у школьников деньги из раздевалки
«Сургутская лыжня – 2019» перенесена на 2 марта
В Нижневартовске пройдёт городской фестиваль младших хоровых коллективов
Двоих жителей Сургутского района «надули» мошенники
В Нижневартовске задержали мужчину с пакетиком наркотиков
Погода в Югре 10 февраля: облачно и слабый снег
Сургутская прокуратура помогла работникам получить зарплату, которую зажало руководство