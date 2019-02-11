Делегация из Югры презентовала «Дух огня» в Берлине

СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-11T07:54:09+03:00

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Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Югры Натальей Комаровой 10 февраля посетила Берлин.

На площадке Российского дома науки и культуры югорчане провели презентацию фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» для гостей и участников 69-го Берлинского международного кинофестиваля, а также соотечественников, проживающих в Германии.

Открыла презентацию музыкант, композитор, самобытный исполнитель песен обских угров и фольклора народа ханты Вера Кондратьева.

Также ссотоялась фотовыставка о Югре, отражающая самобытность региона, его природные ресурсы.

Отметим, что это не первый совместный культурный проект с Российским домом науки и культуры: в октябре прошлого года Российской дом принимал пятые гастроли Сургутского музыкально-драматического театра в Берлине, в ходе которых состоялся фестиваль чтецов на русском языке «Глагол божественный до слуха чуткого коснется...» для юных соотечественников, проживающих в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU