В Сургуте 7-летний мальчик оказался под днищем внедорожника
Семилетний мальчик едва не погиб под колёсами мощного внедорожника в Сургуте.
ДТП случилось 10 февраля в Сургуте на перекрёстке улиц Иосифа Каролинского и Университетской
Очевидцы сообщают, что водитель пикапа «Фиат» направлялся в сторону ТЦ «Гера». По предварительным данным, мужчина проезжал на жёлтый сигнал светофора, это время для пешеходов уже начал гореть зелёный свет. На «зебру» выбежал 7-летний мальчик.
Мальчик попал между колёсами и машина проехала над ним, не причинив серьезного вреда.
По данным «СТВ», которая работала на месте ДТП, ребёнок был на улице вместе с бабушкой и ещё двумя детьми.
Добавим, что «скорая» доставила мальчика в Травмцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU