2019-02-11T07:42:20+03:00
Происшествия

В Сургуте 7-летний мальчик оказался под днищем внедорожника

Ребенок выбежал на дорогу на «зелёный»
Алена Кульмухаметова
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Семилетний мальчик едва не погиб под колёсами мощного внедорожника в Сургуте.

ДТП случилось 10 февраля в Сургуте на перекрёстке улиц Иосифа Каролинского и Университетской

Очевидцы сообщают, что водитель пикапа «Фиат» направлялся в сторону ТЦ «Гера». По предварительным данным, мужчина проезжал на жёлтый сигнал светофора, это время для пешеходов уже начал гореть зелёный свет. На «зебру» выбежал 7-летний мальчик.

Мальчик попал между колёсами и машина проехала над ним, не причинив серьезного вреда.

По данным «СТВ», которая работала на месте ДТП, ребёнок был на улице вместе с бабушкой и ещё двумя детьми.

Добавим, что «скорая» доставила мальчика в Травмцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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