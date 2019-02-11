2019-02-11T07:30:04+03:00
Общество

Жительница Нягани получила штраф за прописку шести иностранцев в своей квартире

Мигранты жили совсем по другому адресу
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Штраф в размере 100 тысяч рублей получила жительница Нягани за то, что «приютила» сразу шесть иностранцев в своей квартире.

Накануне мировой судья Няганского судебного района признал виновной местную жительницу в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации.

Женщина в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года зарегистрировала по месту своего жительства 4 иностранных граждан республики Кыргызстан, гражданина республики Узбекистан, гражданина республики Азербайджан.

При этом в действительности они никогда не проживали по месту своей регистрации. Заведомо ложные сведения позволили иностранцам легализовать свое пребывание на территории России.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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