2019-02-11T07:18:48+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске больше не осталось дачников

Новый закон «видит» садоводов и огородников
Алена Кульмухаметова
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С 1 марта этого года в Ханты-Мансийске товарищества останутся только садоводческие и огороднические. Об этом заявил начальник отдела по обеспечению деятельности земельного управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Александр Семако на собрании председателей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

При этом чиновник отмечает, что это не значит, что прочие дачные товарищества будут вне закона. Садоводческие и огороднические товарищества собственников недвижимости станут разновидностью товариществ собственников недвижимости.

Также новый закон делает более прозрачным бухгалтерский учет дачных товариществ более прозрачным. Взносы по новому закону можно принимать только на расчетный счет товарищества.

Еще одно нововведение касается проведения общих собраний. О его проведении по новым правилам необходимо будет уведомлять не только членов товарищества, но и всех собственников земельных участков, находящихся в границах садоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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