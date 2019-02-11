2019-02-11T06:59:27+03:00
Общество

За минувшие выходные в Югре на пожарах пострадали 2 человека

Чаще всего полыхали автомобили
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования в быту стало самой частой причиной возгораний в минувшие выходные.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, с 4 по 10 февраля на территории округа зарегистрировано 64 пожара. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 28 человек. Спасено материальных ценностей на сумму более 38 миллионов рублей. Травмы получили 2 человека.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали автомобили, жилые дома, дачи и гаражи. От огня пострадали 16 автомобилей и 46 зданий.

Отметим также, что пожарно-спасательные подразделения 12 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по деблокировке пострадавших, а также предотвращению возгорания транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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