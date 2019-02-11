2019-02-11T06:53:04+03:00
Общество

В Югре с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 10 ДТП

Нарушителей не останавливают большие штрафы и уголовное преследование
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Несознательные жители Югры продолжают садиться нетрезвыми за руль. В среднем, ежедневно, инспекторы задерживают 10 человек с признаками алкогольного опьянения за рулём.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, с начала 2019 года в Югре с участием водителей с признаками опьянения произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы.

Ни большие штрафы, ни лишение права управления автомобилем, ни уголовная ответственность, ни тяжесть и трагичность автоаварий по причине управления автомобилем в состоянии опьянения – по-прежнему, не останавливают жителей Югры от употребления алкоголя перед поездкой.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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