Погода в Югре 11 февраля: -15 градусов и южный ветер
В понедельник, 11 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -18,-23 ºС, в западных районах -5,-10 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13,-15 ºС.
В Сургуте преимущественно ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -20 градусов.
В Нижневартовске ясная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -25, -21 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU