Погода в Югре 11 февраля: -15 градусов и южный ветер

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-11T06:41:45+03:00

В Югре преимущественно ясная погода и без осадков Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник, 11 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17 ºС, местами -18,-23 ºС, в западных районах -5,-10 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13,-15 ºС.

В Сургуте преимущественно ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -20 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -25, -21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU