2019-02-10T16:59:44+03:00
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В Нижневартовске продолжится строительство ул. Нововартовской

Она станет дублером ул. Лопарева
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске продолжится строительство ул. НововартовскойВ Нижневартовске продолжится строительство ул. НововартовскойФото: Татьяна Коркина
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Летом 2019 года в Нижневартовске продолжится строительство ул. Нововартовской, которая станет дублером ул. Лопарева, ведущей в старую часть города. Как сообщает портал ugra-news со ссылкой на директора департамента ЖКХ нижневартовской администрации, протяжённость новой дороги составит 3,3 километра.

- Это участок от улицы Героев Самотлора в новых микрорайонах до поселка Энтузиастов. Сейчас там проложен зимник. Данная дорога - один из масштабных и приоритетных проектов. На необходимость сделать там проезд обращали внимание жители нашего города, - отметил он.

Первый этап строительство планируют завершить уже к 2021 году. Средства на её возведение были выделены в рамках Национального проекта из федерального, окружного и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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