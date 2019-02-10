2019-02-10T14:11:46+03:00
Спорт

«Сургутская лыжня – 2019» перенесена на 2 марта

Это связано с морозами и эпидемиологической обстановкой
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Сургутская лыжня – 2019» перенесена на 2 марта«Сургутская лыжня – 2019» перенесена на 2 марта
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Проведение массовой лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2019» в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» перенесено в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и морозами. Как сообщили в пресс-службе администрации города, спортивное мероприятие проведут 2 марта 2019 года на лыжероллерной трассе спортивного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А».

В соответствии с возрастом участники должны будут преодолеть дистанции 1,5, 2, 3 или 5 километров. Призёров определят в номинациях «Самый опытный участник», «Самый младший участник», «Самый юный участник», «Самая многочисленная семейная команда».

Предварительные заявки на участие в забегах можно подать с 25 по 28 февраля главному секретарю соревнований по адресу: улица Федорова, дом 73, 2-й этаж, МБУ СП СШОР «Кедр». Телефон для информации: (3462) 93-74-63. Те, кто не предоставят предварительную заявку до этого числа, к соревнованиям допущены не будут.

С 24 февраля по 1 марта с 12.00 до 19.00 предварительные заявки будут поданы в комиссию по допуску участников по следующим адресам: Югорский тракт, 8, лыжная база «Снежинка»; улица Энергетиков, 47, СОК «Энергетик».

2 марта с 11.00 до 12.40 заявки на участие можно будет подать прямо на месте проведения. Принять участие в мероприятии могут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки. Кроме самого забега гостей и участников мероприятия ждёт развлекательная программа, праздничный концерт и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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