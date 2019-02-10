2019-02-10T10:07:01+03:00
Происшествия

Двоих жителей Сургутского района «надули» мошенники

Возбуждены два уголовных дела
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Двух жителей Сургутского района «надули» мошенникиДвух жителей Сургутского района «надули» мошенникиФото: Татьяна Коркина
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В Сургутском районе возбуждены два уголовных дела: первое – по факту кражи, второе – по факту мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

В первом случае в полицию поступило сообщение от 38-летней женщины, которая сообщила о хищении денег. Установлено, что заявительнице на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков, где ранее дама приобрела кредитную карту. Звонивший попросил у неё все данные карты, якобы чтобы заблокировать, но, получив информацию, списал со счёта 75 тысяч рублей. Теперь мошенникам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Второй случай произошёл с 54-летней жительницей посёлка Солнечный. На её мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился братом и рассказал женщине неприятную историю, которая с ним якобы возникла. По версии «брата», он попался пьяным за рулём и, чтобы вернуть своё водительское удостоверение, ему нужно дать взятку должностным лицам. Не задумываясь, женщина отправила злоумышленникам более 20 тысяч рублей, после чего позвонила брату и поняла, что её обманули.

Мошенникам также может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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