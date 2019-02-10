В Нижневартовске задержали мужчину с пакетиком наркотиков

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-10T08:04:34+03:00

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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в незаконном хранении и приобретении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД по Нижневартовску получили информацию о причастности мужчины к преступлению, которая впоследствии подтвердилась. Во время личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с белым веществом. Как показала экспертиза, изъятое – наркотическое вещество массой около двух граммов.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU