2019-02-10T08:04:34+03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержали мужчину с пакетиком наркотиков

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Нижневартовске задержали мужчину с пакетиком наркотиковВ Нижневартовске задержали мужчину с пакетиком наркотиковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в незаконном хранении и приобретении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД по Нижневартовску получили информацию о причастности мужчины к преступлению, которая впоследствии подтвердилась. Во время личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с белым веществом. Как показала экспертиза, изъятое – наркотическое вещество массой около двух граммов.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих жителей Сургутского района «надули» мошенники
Погода в Югре 10 февраля: облачно и слабый снег
Сургутская прокуратура помогла работникам получить зарплату, которую зажало руководство
Школы Мегиона с 11 февраля уходят на карантин
В детсадах Ханты-Мансийска малышей обучают правильно чистить зубы
Владельцу сургутского караоке-клуба, в котором женщину убил телевизор, предъявлено обвинение
В Югорске женщина помогла разыскать пропавшего семилетнего мальчика
Погода в Югре 9 февраля: грядёт потепление
В Югре резко подорожал хлеб
За перелом плеча юному баловнику из Урая коммунальщики заплатят 200 тысяч рублей
Губернатор Югры посетила школьный экологический клуб в Пыть-Яхе
Прокуратура Нижневартовска обязала власти принять бесхозную дорогу
Югра вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Парень из Мегиона задержан с большой партией наркотиков
В Пыть-Яхе появится комплекс «школа – детский сад»
Семь месяцев колонии получил житель Нижневартовска за пьяную езду
Полмиллиона рублей выманил житель Башкирии у краснодарцев за трудоустройство в Когалым
За тестирование бензопилы будут судить жителя Югры
По вине мошенников с пальто и без денег осталась жительница Ханты-Мансийска
Нягань готовится к паводковому сезону
Пары Когалыма стали реже разводиться
Пенсионерку из Югорска мошенники лишили сбережений
В Ханты-Мансийске стартовала акция «От поколения к поколению, от сердца к сердцу»