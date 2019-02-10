СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-10T06:01:40+03:00

Погода в Югре 10 февраля: облачно и слабый снег Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Местами слабый снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -23…-28 ºС, при прояснениях -29…-34 ºС, в западных районах -17…-22 ºС, днем -19…-24 ºС, местами -25…-30 ºС, в западных районах -10…-15 ºС.

Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -26…-28 ºС, днем -19…-21 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU