2019-02-09T14:03:03+03:00
Общество

Школы Мегиона с 11 февраля уходят на карантин

Образовательный процесс будет приостановлен до 19 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В школах Мегиона с 11 февраля объявлен карантинВ школах Мегиона с 11 февраля объявлен карантинФото: Татьяна Коркина
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В связи с резким ухудшением ситуации по распространению сезонных инфекций, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях Мегиона с 11 по 19 февраля будет приостановлен образовательный процесс. Как сообщили в администрации города со ссылкой на территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, также будет приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий.

По состоянию на 8 февраля, общая заболеваемость населения превысила недельный эпидемиологический порог на 50% и начинает носить массовый характер. По всем возрастным группам (кроме детей от 0 до 2 лет) отмечен рост количества заболевших ОРВИ и гриппом. За медицинской помощью обратились 462 человека, из них дети до 14 лет – 281.

По словам руководителя территориального отдела «Роспотребнадзора» Андреяна Борхоноева, в связи с ростом заболеваемости детского населения с 11 февраля планируется введение карантина в школах Мегиона и поселка Высокий, причём детские сады продолжат работать в обычном режиме. В случае, если количество заболевших детей в какой-то группе детского сада превысит допустимый порог, то в ней также будет объявлен карантин.

Отметим, что во всех образовательных учреждениях города усилена санитарно-гигиеническая обработка помещений (в том числе и бактерицидными лампами), своевременно проводится их проветривание и влажная уборка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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