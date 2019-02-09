Сургутская прокуратура помогла работникам получить зарплату, которую зажало руководство

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-09T16:24:30+03:00

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Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, с ноября по декабрь 2018 года 56 работников предприятия «Трест Запсибгидрострой» не получили зарплату на общую сумму более 9 млн рублей.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура внесла представление в адрес гендиректора предприятия. В отношении юрлица и руководителя фирмы были возбуждены дела об административных правонарушениях по факту невыплаты или неполной невыплаты зарплаты в установленный срок.

Кроме того, сургутская прокуратура установила, что руководство предприятия «СеверСтрой» не выплатили зарплату 22-м работникам за октябрь-ноябрь 2018 года. Сумма должности составила 3 млн рублей.

Чтобы восстановить права граждан, прокурор внёс в адрес директора общества представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по той же статье, что и в случае выше. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В результате принятых мер задолженность по зарплате руководством «Трест Запсибгидрострой», ООО «СеверСтрой» погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU