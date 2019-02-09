2019-02-09T08:02:20+03:00
Общество

В Югорске женщина помогла разыскать пропавшего семилетнего мальчика

Полицейские наградили её благодарственным письмом
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по ХМАО-ЮгреФото: УМВД по ХМАО-Югре
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В Югорске полицейские наградили местную жительницу Юлию Никитину, которая помогла стражам правопорядка разыскать несовершеннолетнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе ХМАО-Югры, на днях в дежурную часть полиции по Югорску поступило сообщение от взволнованной женщины, которая рассказала об исчезновении своего 7-летнего сына. Женщина пояснила, что она гуляла вместе с ним и его братьями в парке, но, когда отвлеклась на просьбу детей, сына и след простыл.

Возможные места пребывания мальчика отрабатывали 50 полицейских. Они опрашивали знакомых, проверяли записи с камер видеонаблюдения, совершали поквартирные обходы. Ориентировки с приметами мальчика транслировались в эфирах радиостанций и были размещены в социальных сетях.

Спустя три часа поисков в дежурную часть позвонил дежурный отдела полиции п. Пионерского, который сказал, что на остановке в посёлке обнаружен малыш, чьи приметы совпадают с приметами разыскиваемого. Мама вместе с полицейскими поехала на место и узнала своего сына.

Оказалось, что проходившая мимо сотрудница лаборатории Пионерской районной больницы Юлия Никитина обратила внимание на стоящего на автобусной остановке замёрзшего ребенка. Она попыталась выяснить его данные и адрес проживания, но попытки оказались тщетными. Тогда сельчанка решила позвонить знакомому полицейскому и сообщить о найденном мальчике.

Мама мальчика поблагодарила полицейских за оперативность, а жительницу поселка - за неравнодушие к чужой беде. Спустя некоторое время полицейские вручили благодарственное письмо Юлии Сергеевне и поблагодарили за проявленную активную гражданскую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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