Погода в Югре 9 февраля: грядёт потепление

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-09T06:01:07+03:00

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В Югре сегодня, 9 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -25…-30 ºС, в западных районах -19…-24 ºС, в восточных -31…-36 ºС, днем -18…-23ºС, местами -25…-30 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, слабая метель, днем без осадков. Ветер юго-восточный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27 ºС, днем -20…-22ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU